Werbrûkte kapsule fan SpaceX oan ISS keppele

De werbrûkte Crew Dragon-kapsule fan SpaceX is ôfrûne sneon oan it ynternasjonale romtestasjon ISS keppele. De kapsule mei dêryn fjouwer astronauten wie freed lansearre fan it Kennedy Space Center yn de Amerikaanske steat Floarida.

Sneontemoarn waard de kapsule mei sukses oan it ISS keppele, dat op dat stuit sa’n 420 kilometer boppe de Yndyske Oseaan fleach. De fjouwer astronauten oan board, Shane Kimbrouh, Megan McArthur, Akihiko Hoshide en Thomas Pesquet, sille har de kommende seis moanne yn it romtestasjon tahâlde en wittenskiplike eksperiminten útfiere. Hja ferfange fjouwer oare astronauten, dy’t woansdei yn harren eigen kapsule op wei werom nei de ierde gien binne.