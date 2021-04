Wat fine jim fan It Nijs?

De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ItNijs.frl wol de Ried dêrom graach ris fan de Nijslêzers hearre wat se fan de Frysktalige ynternetkrante fine en, as it mooglik is, tagelyk nije ideeën garje.

Yn dat ramt kinne de útkomsten fan in enkête, dy’t twa jier lyn troch de redaksje holden is, wat hâldfêst jaan – sjoch hjirre – lykas de folgjende (foarbyld)fragen:

Is it oanbod fan aktualiteiten, mei yn relaasje ta wat oare mediakanalen oanbiede, nijsgjirrich genôch; wolle jim faaks mear djipgong of just mear ferdivedaasje?

Kriget it ferskaat oan mieningen oer maatskiplike saken op lykwichtige wize syn gerak?

Wat fine jim fan de foarmjouwing; wurde de artikels oersichtlik genôch presintearre of kin it handiger en nofliker?

Is it brûkte Frysk oantreklik om te lêzen, geef genôch of just te dreech?

Soenen jim It Nijs oanrekommandearje yn jim fermiddens; wêrom wol of net?

Draacht It Nijs by oan taalûnderhâld; wurdt it lêzen fan Fryske teksten sadwaande hieltyd makliker, docht it dêrtroch fertuten foar it skriuwen derfan en komme jim bygelyks gauris yn de kunde mei fergetten wurden en is dat faaks reden om dy ek wer ris te brûken?

Wolle jim miskien korrespondint foar It Nijs wurde of kenne jim minsken dy’t dat wolle?

Mar los fan dy fragen, binne alle oare opmerkingen likegoed wolkom. De Ried is tige benijd nei de respons, likefolle oft dy no posityf of negatyf is. Krityk wurdt sa mooglik brûkt om ferbetteringen troch te fieren. Reaksjes kinne oer de mail stjoerd wurde nei ynfo@fryskebeweging.nl of brûk oars dit kontaktformulier.

Wa’t syn of har ynbring leaver mûnling docht en/of graach ris de eftergrûnen fan de keazen wurkwizen heart of wat yngeander petearje wol oer de tipelsinnichheden dy’t anneks binne mei it meitsjen fan in nijswebside yn in minderheidstaal, kin meidwaan oan in te organisearjen digitale ynsprekgearkomste . Wa’t dêr niget oant hat, kin dat allyksa fia de niisneamde responsmooglikheden trochjaan.