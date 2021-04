Waarpraatsje: Woansdei noch wat mylder

DE JOUWER – Nei in mylde en foar it grutste part strieljende Keningsdei wurdt it woansdei noch wat mylder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in swakke eastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Woansdei skynt de sinne wer geregeld, mar yn ‘e rin fan ‘e dei nimt de bewolking ta. De wyn komt út it easten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar boazet de wyn yn ‘e rin fan ‘e dei oan en wurdt frij krêftich. It sil in graad as 15 wurde.

Tongersdei wurdt, nei alle gedachten, in ritige dei.

Jan Brinksma