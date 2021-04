Waarpraatsje: Woansdei noch ûnlijich

DE JOUWER – De iene bui mei snie en heil jage tiisdei de oare. Der kaam gjin ein oan. It bliuwt noch ien dei ûnlijich.

Tiisdeitejûn falle der winterske buien en yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei reint it in skoft, mar wiete snie is ek net útsletten. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich mei swiere wynpûsten. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. Der falle ek in pear buien, miskien noch mei heil en wiete snie. De noardwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich, mar earst noch hurd. It wurdt 6 graden.

Tongersdei bliuwt it, nei alle gedachten, drûch mar it is noch wol te kâld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma