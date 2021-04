Waarpraatsje: Tongersdei kâld en wiet

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze woansdei, mar it waar foar tongersdei sjocht der in stik minder goed út. Wy krije wer ris rein en it is kâld foar de tiid fan it jier.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en der kin in bui falle. De noardeastewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 5 graden.

Tongersdei is it skier en it reint sa út en troch. Yn ‘e rin fan ‘e dei is in glimp fan de sinne net hielendal útsletten. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 9 graden.

Nei tongersdei bliuwt it in bytsje ritich, mar de sinne skynt sa út en troch wol. Mei goed 10 graden is it noch hieltyd te kâld.

Jan Brinksma