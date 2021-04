Waarpraatsje: Stadichoan wat mylder

DE JOUWER – It wie woansdei wer in frisse dei, mar de sinne wie geregeld te sjen. Rûnom yn Fryslân foelen noch wol in pear lytse buikes. Tongersdei bliuwt it drûch.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it, nei alle gedachten, helder en op guon plakken kin wat damp ûntstean. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tongersdei skynt de sinne geregeld, mar der binne ek hingelwolken. It bliuwt drûch. By in matige noardeastewyn wurdt it in graad of 8.

Fan freed ôf wurdt it stadichoan wat mylder.

Jan Brinksma