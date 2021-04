Waarpraatsje: Sneon wat sinne, snein skier

DE JOUWER – It wie freed in kâlde dei mei in stûfe wyn. Yn it wykein bliuwt it fris en fan Twadde Peaskedei ôf wurdt it ‘wintersk’ kâld.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft earst berûn, mar letter klearret it (wat) op. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Sneon is der kâns op sinne, mar dy hat it op guon plakken ek dreech. De noardewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt in graad as 10.

Snein wurdt in skiere dei mei sa út en troch in glimp fan de sinne. By in matige westewyn is it 9 graden.

Fan moandei ôf wurdt it in pear dagen ûnlijich en kâld mei winterske buien.

Jan Brinksma