Waarpraatsje: Skrousk wykein

DE JOUWER – It wie freed in, foar it grutste part, skiere dei en it waar foar it wykein sjocht der ek net bêst út. It bliuwt skier en it is skrousk.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn, mar op guon plakken soe it ek wat opklearje kinne en dan is wat damp net hielendal útsletten. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Sneon is der earst miskien noch in bytsje sinne, mar letter rekket de loft berûn en is der kâns op rein, miskien wol wat wiete snie. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 7.

Snein sille wy de sinne ek net folle sjen en it bliuwt nei alle gedachten ek net hielendal drûch. By in matige noardewyn leit de temperatuer wer om de 7 graden hinne.

Takomme wike wurdt it stadichoan wat better, mar maitiidswaar is noch wat te folle frege.