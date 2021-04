Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie tongersdei, sa goed as, drûch. Freed sjocht it der wer skier út en der soe ek wat rein falle kinne.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en in pear spatjes reinwetter binne net hielendal útsletten. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêfticht en yn it Waadgebiet krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed is de loft ek berûn en op guon plakken soe it wat (sto)reine kinne. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich. It wurdt in graad as 9.

Yn it wykein is it skier, wiet en skrousk.

Jan Brinksma