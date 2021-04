Waarpraatsje: Rêstich en stadichoan mylder

DE JOUWER – It wie tongersdei rêstich maitiidswaar mei sinne en bewolking. It bliuwt foarearst rêstich en drûch.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder en op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne geregeld, mar der binne ek wer hingelwolken. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant matich. It wurdt 10 graden.

Yn it wykein bliuwt it ek drûch en sjogge we de sinne geregeld. It is dan goed 10 graden.