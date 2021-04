Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – It wie tiisdei wer in kreaze en mylde maitiidsdei, mar fan woansdei ôf wurdt it stadichoan kâlder.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei binne der flinke opklearringen, mar der is sa út en troch ek wat bewolking en der kin in buike falle. Op plakken wêr’t it helder bliuwt, kin it it wat dizenich en dampich wurde. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt in graad as 4.

Woansdei is der earst, nei alle gedachten, in soad bewolking, mar letter op ‘e dei klearret it op. De noardewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 9 en 12 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it oerdei miskien krekt 10 graden. Der is alle dagen wol sinne en it bliuwt drûch.

Jan Brinksma