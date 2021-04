Waarpraatsje: Mylde moandei

DE JOUWER – It wie in hiel kreas en drûch wykein mei in soad sinne. Moandei wurdt it myld, mar ek in bytsje ritich.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it earst helder en op guon plakken kin damp ûntstean. Letter rekket de loft berûn en it soe wat reine kinne. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns sa út en troch matich. De temperatuer leit tusken de 1 en 5 graden.

Moandei is it earst skier, mar yn ‘e rin fan ‘e dei sille wy de sinne ek noch wol efkes sjen. De wyn komt út rjochtingen tusken it noarden en it easten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Tiisdei is it ek noch myld, mar letter yn ‘e wike giet de temperatuer omleech.

Jan Brinksma