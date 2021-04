Waarpraatsje: Moandei in winterske bui

DE JOUWER – It wie in kâld wykein, mar oerdei wie it foar it grutste part drûch. Takomme wike knapt it waar stadichoan wat op, mar moandei is der kâns op in winterske bui.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it earst helder en op guon plakken kin wat damp ûntstean. Letter komt der mear bewolking en soe der in winterske bui, miskien wol mei tonger, falle kinne. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Moandei skynt de sinne sa út en troch, mar der falle ek in pear winterske buien, miskien wol mei tonger. De weste- oant noardwestewyn is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 7 graden.

Fan tiisdei ôf bliuwt it in skoft, sa goed as, drûch en letter yn ‘e wike wurdt it ek wat mylder.

Jan Brinksma