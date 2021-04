Waarpraatsje: Kreaze Keningsdei

DE JOUWER – It wie wer in moaie en drûge maitiidsdei mei yn ’e moarntiid in soad sinne, mar yn ’e middei ek bewolking. It waar foar Keningsdei sjocht der goed út.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. De wyn komt út it noardeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Tiisdei (Keningsdei) skynt de sinne geregeld, mar it noarden bliuwt gefoelich foar (wat) bewolking. De wyn giet fan it easten nei it súdeasten en is swak oant matich. It wurdt in graad as 12.

Woansdei is it drûch en wat mylder, op tongersdei en freed is der wer ris kâns op wat rein of buien.

Jan Brinksma