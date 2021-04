Waarpraatsje: Kâld

DE JOUWER – Nei in pear mylde dagen wie it woansdei wer in stik kâlder en dat bliuwt foarearst ek sa.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder, mar op guon plakken is ek kâns op bewolking. De noardwestewyn is swak oant matich en de temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Tongersdei skynt de sinne flink en it bliuwt drûch. By in swakke oant matige noardewyn is it mei 10 graden in stik kâlder as gewoanwei yn dizze tiid fan it jier.

Freed en yn it wykein feroaret der net folle oan it fêste, mar frisse maitiidswaar.

Jan Brinksma