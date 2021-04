Waarpraatsje: Fêst waar, mar oan de kâlde kant

DE JOUWER – De sinne hie it tongersdei yn Fryslân dreech en it wie ek in kâlde dei. Dat te kâlde waar foar de tiid fan it jier hâldt oan.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de kâns op bewolking grutter as dat it opklearret, mar in pear opklearringen binne net hielendal útsletten. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Freed skynt de sinne, nei alle gedachten, geregeld, mar der komme ek hingelwolken. By in swakke oant matige noarde- oant noardwestewyn wurdt it in graad as 10.

Yn it wykein wikselje sinne en bewolking inoar ôf. It wurdt net folle waarmer as 11 graden.

Jan Brinksma