Unike wynmûne werom yn Baaium

It gebiet tusken Baaium en Winsum is troch it werompleatsen fan de unike Mous Amerikaanske wynmotor in markant werkenningspunt riker.

It ryksmonumint, yn 1935 boud troch Jozef J. Mous út Balk, is folslein renovearre en wer klear om nochris hûndert jier te skitterjen yn it Fryske lânskip. De renovaasje fan de mûne, dêr’t noch mar in stik of trije fan rêden binne foar de neiteam, is mooglik makke troch stifting Waterschapserfgoed.

Doarpsbelang Baaium is ynnaam mei de restauraasje, mei’t it unike eksimplaar yn it each springt neist it nije fytspaad, dêr’t de doarpen har de ôfrûne tiid sterk foar makke hawwe.