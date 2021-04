Nijs fan It Fryske Gea

It Fryske Gea hat moai bertenijs. Sûnt in pear dagen binne twa lytse grize kopkes te sjen yn it see-earnenêst yn De Alde Feanen. De âlden binne drok oan it fuorjen. See-earnepiken wurde ûnbidich grut en bliuwe lang op it nêst, op syn minst santich dagen.

Sjoch streekrjocht mei op it nêst fia de webcam fan It Fryske Gea.