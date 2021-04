Teater nei de Dam op 3, 4 en 5 maaie

Alle jierren meitsje teatermakkers op 4 maaie spesjaal foar Theater Na de Dam in foarstelling yn it ramt fan de Twadde Wrâldoarloch. By De Lawei bestiet dy tradysje út koarte foarstellingen yn de bûtenlucht. Op 3, 4 en 5 maaie giet it publyk op in bankje op koroanaferantwurde wize yn petear mei seis jongerlju út Drachten.

Marnick Veenstra, Leonie Anneke Visser, Nick van Dasselaar, Daniek Hofste, Sylke de Jong en Nova Gabrielle giane yn petear mei minsken dy’t de Twadde Wrâldoarloch meimakke ha. Harren ûnderfiningen diele se mei it publyk yn de ien-op-ien-foarstelling Alleen in Oorlog. Nei ôfrin fan de foarstelling kin der thús geniete wurde fan Frijheidssop, dy’t spesjaal foar Befrijingsdei makke is troch de sjefkok fan De Lawei.

Foar minsken dy’t net nei de foarstelling komme, is de Frijheidssop op 5 maaie tusken 13.00 en 17.00 oere ôf te heljen foar 1 euro (foar twa persoanen). Ofhelje en ôfrekkenje (kontant of pin) kin by it ôfhelpunt oan de Reindingwei-side. Om de neitins oan de foarstelling langer duorje te litten, sit by it sop in tekst út de foarstelling Alleen in Oorlog, sadat thús de ferhalen ek oaninoar foardroegen wurde kinne.

De kaartferkeap foar de foarstelling is ûnderwilens úteinset. Mear ynfo en kaarten fia www.lawei.nl.