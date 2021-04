Spylster socht foar iepenloftspul Jorwert

De organisaasje fan it iepenloftspul yn Jorwert siket noch in spylster. Sjoch hjirûnder de oprop:

Bisto in frou tusken de 20 en 35 jier âld?

Hâldsto fan toanielspyljen?

Én wolsto in grutte rol ha yn it Iepenloftspul Jorwert fan 2021?

Dan wolle wy graach yn kontakt komme mei dy.

Stjoer dan in berjochtsje mei in koarte motivaasje en cv nei audysjes@iepenloftspuljorwert.nl

Ek ast fragen hast kin dat op dat e-mailadres.

Wy hearre graach fan dy en sjogge dy mar wat graach spyljen ûnder de parrebeam dizze neisimmer.

Groetnis,

It artistike team fan Iepenloftspul Jorwert

—————————————————

O ja:

Wy repetearje oant de simmerfakânsje. Yn july is de simmerstop, om dêrnei fan augustus ôf wer te begjinnen.

De foarstellingen binne yn de hiele moanne septimber.