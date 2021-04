Sjoch streekrjocht mei op it see-earnenêst

Nijs fan It Fryske Gea

Al fjouwer kear brette de see-earn suksesfol yn de Alde Feanen. Dy machtige rôffûgels binne sinnich en sochten dit jier in nij nêst. Dêr hinget no in kamera fan It Fryske Gea en de bylden binne prachtich. Dat de natuer him net stjoere lit, wie eardere jierren al te sjen. It libben op en om it nêst soarget geregeld foar ferrassingen. Folgje de livestream op de webside fan It Fryske Gea en hâld de blochs en klipkes fan de hichtepunten yn ’e gaten. Sa misse jo neat!

Sjoch hjir nei de livebylden.