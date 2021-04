RUG/Campus Fryslân komt mei twadde brede bachelor

De RUG is fan doel om fan septimber 2022 ôf yn Ljouwert by Campus Fryslân in twadde bachelor oan te bieden. De provinsje Fryslân stipet dat útstel. It giet om de trijejierrige oplieding Data Science en Society. As alles neffens plan ferrint, kinne eksamenkandidaten vwo har oankommende hjerst ynskriuwe. De nije oplieding moat derta bydrage dat it tal studinten fan Campus Fryslân tanimt.

By de nije stúdzje giet it om de maatskiplike ymplikaasjes fan it opsetten, brûken en behearen fan grutte databestannen. Dêr is grut ferlet fan neffens de lanlike kommisje dy’t de minister fan Underwiis advisearret. It foarútsjoch op wurk is goed.

Hoewol’t de kwaliteit fan de Ljouwerter akademyske opliedingen heech is (sjoch it rapport dêroer) wol it mei de groei fan it studintetal net rjocht. In bekend ferskynsel by oare njonkenfêstigingen fan universiteiten. Sa gie it yn Middelburch ek. Yn Ljouwert is it oantal earstejiers fan de bachelor Global Responsibility & Leadership ûnderwilens groeid fan 26 nei 76, mar dat is noch wol in stik leger as de ambysjes by de start yn 2018. Doe waard noch tocht oan tûzen studinten. Fan ’t jier studearret de earste lichting ôf.