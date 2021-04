Restfaksins foar kwetsberen

Alle jûnen hâldt GGD Fryslân faksins oer. In griis as dy net brûkt wurde, wylst der skrinende gefallen binne fan kwetsbere minsken dy’t noch net oan bar binne om yninte te wurden. Dêrom hat de GGD oan de húsdokters frege om de nammen fan sokke minsken troch te jaan. Se moatte wol nei de faksinaasjelokaasje komme kinne. Jûns tusken sânen en healwei njoggenen nûget de GGD sokke minsken út, te begjinnen mei de âldsten. Sa wurde kwetsbere minsken holpen dy’t oars, neffens it faksinaasjeplan, noch (lang) net oan bar wêze soene.