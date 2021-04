Resept foar sûkerbôle

Yn Fryslân waard sûkerbôle kado jûn oan memmen dy’t fan in famke befallen wiene. Kaniel en gimber soene in hieljende wurking ha en sterker meitsje foar it mem wêzen. Wie it in jonkje, dan krige de mem krintekoeke.

Yn oare parten fan Nederlân en België wurdt ek sûkerbôle bakt, lykas yn Limburch en Noard-Brabân en dêr hjit it klontjesmik. Dêr wurdt lykwols gjin kaniel oan tafoege.

Yngrediïnten:

– 500 gr. blom

– 10 gr. sâlt

– 3 gr. kaniel

– 3 ytleppels gimberfocht en molke, byinoar 2 dl. focht

– 25 gr. gêst

– 75 gr. bûter

– 2 aaien

– 100 gr. kandijsûker of sûkerklontsjes

Meitsje fan de blom, it sâlt, de kaniel, de gêst (wietmakke mei lauwe molke en gimberfocht), de raande en ôfkuolle bûter en de aaien in gêstdaai. Lit it op in lauwaarm plak likernôch trije kertier rize. Wurkje de yn stikjes klopte kandijsûker dertroch, foarmje it daai ta in bôle en doch it yn in tsjôk mei bûter besmarde en mei grouwe kristalsûker bestruide bôlefoarm. Lit it noch likernôch in kertier fierder rize. Bak it yn in waarme ûne yn in healoere gear en brún. De boppekant is dan glasearre troch de karamellisearre sûker.

Lekker ite!

Hawwe jo ek in tradisjoneel Frysk resept, of miskien wol in Frysk resept mei in eksoatyske twist, stjoer dat dan nei de redaksje fan It Nijs: ynfo@itnijs.frl.