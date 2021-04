Regionale Enerzjystrategy Fryslân stap fierder

Troch it Fryske jonkje Jelte in sinne oer te langjen presintearren deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Bert Wassink fan de gemeente Ljouwert op freed 16 april de Regionale Enerzjystrategy Fryslân (RES 1.0). Dêr stiet yn beskreaun hoe’t de regio Fryslân yn de kommende tsien jier duorsume enerzjy winne sil. “De RES 1.0 jout hânfetten om dat mei-inoar fierder út te wurkjen. Dat dogge wy ‘op syn Frysk’, troch gear te wurkjen op grûn fan draachflak en fan ûnderen op. ‘Mei-inoar, mei de mienskip’, want draachflak op de lange termyn is essinsjeel om de enerzjytransysje slagje te litten”, neffens deputearre Poepjes.

De Fryske gemeenten, provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân hawwe mei-inoar de ambysje formulearre om yn 2030 trije terrawattoere elektrisiteit duorsum te winnen. Dat hâldt in skjinnere takomst foar dizze en kommende generaasjes yn. De Friese Energie Alliantie, dy’t út 11 oanbelangjende maatskiplike organisaasjes en Liander bestiet, hat ek meitocht.

Fryske mienskiplike ambysje

Fryslân is no al de provinsje mei de measte lokale inisjativen op it mêd fan duorsume enerzjy. De enerzjyregio set yn op wyn en sinne, neffens de sinneljedder. Dat betsjut dat sinne-enerzjy op dakken yn beboud gebiet de foarkar hat. Earst dêrnei komt net-beboud gebiet yn byld, dêr’t each by is foar it lânskip en de Fryske grutskens. Mei de plannen út de RES 1.0 leveret Fryslân realistyske in bydrage. De opbringsten bliuwe yn de regio.

Oer de Regionale Enerzjystrategy.

Om it opwaarmjen fan de ierde te kearen, binne oer de hiele wrâld ôfspraken makke. Nederlân is dêrfoar yn tritich regio’s ferdield, dy’t allegearre in eigen Regionale Enerzjystrategy meitsje – de RES. Fryslân is ien fan dy regio’s.

Mear ynformaasje oer de RES-Fryslân stiet op RES Fryslân (resfryslan.frl) en de fideo https://www.youtube.com/watch?v=7eoqjWmEFsQ