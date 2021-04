Regear wol werom nei normaal yn seis stappen (mei datums!)

It Nederlânske regear hat in plan om út de koroanakrisis te kommen. Dat hat premier Mark Rutte hjoed buorkundich makke. Dat giet yn fiif stappen. Dy sjogge der sa út:

Stap 1: (26 en 28 april)

* Op 20 april wurdt nochris besjoen oft it wier kin.

* Sa ja, dan geane op 26 april de universiteiten en hegeskoallen wer iepen.

* Sa ja, dan geane op 28 april de winkels en terrassen iepen en wurdt de jûnsklok opheft.

Stap 2: (11 maaie)

* Op 3 maaie wurdt nochris besjoen oft it wier kin.

* Sa ja, dan is binnensport wer tastien (mei in koroanatest).

* Sa ja, dan geane de museums wer iepen (mei in koroanatest).

Stap 3: (26 maaie)

* Groepsfoarming bûtendoar mei wer mei fjouwer minsken.

* De restaurants meie wer iepen.

* Teaters meie wer iepen.

Stap 4: (16 juny)

* Groepsfoarming bûtendoar mei wer mei seis minsken.

* De hotels, ythúskes, kroegen en disko’s meie wer iepen.

* Eveneminten binne wer tastien.

Stap 5: (7 july)

* Groepsfoarming bûtendoar mei wer mei acht minsken.

* Oare beheinings wurde fersoepele.

Stap 6: (ûnbekend)

* Alle maatregels (oardel meter ôfstân hâlde, mûlekapkes, koroanatests) wurde opheft.

In dokumint fan de oerheid mei mear details is hjir te finen:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/04/13/informatieblad-corona-13-april-2021/210413-Openingsplan-stap-voor-stap-meermogelijk.pdf