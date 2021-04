Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr’t de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis, wrâldoriïntaasje – alle fakken krije in taak as it giet om it bekendmeitsjen fan it bestean fan de Friezen yn Dútslân. Dat jildt net allinne foar skoallen yn de Frysktalige gebieten yn Dútslân, mar foar elke skoalle yn it lân.

Dat wol alteast de Fryske Rie. Dy organisaasje hat in plan opsteld om derfoar te soargjen dat alle bern yn Dútslân ynformearre wurde oer de offisjele minderheden en harren talen yn it lân. Njonken de Friezen mei it Frysk giet it om it Nederdútsk, Sorbysk, Deensk en Romanes.

It beheljen fan de taalminderheden moat foar alle fakken ferplichte wurde en de stof moat ek yn de eksamens weromkomme, sa skriuwt de organisaasje. Benammen by it skoalfak Dútsk moat der in soad oer de minderheden en harren talen ferteld wurde. Alle leararen moatte neiskoalling krije oer it ûnderwerp.

De Fryske Rie hat it plan hjoed foarsteld op in fideokongres oer de útfiering fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden, dat organisearre is troch it Dútske ministearje fan ynlânske saken. It is hjir te finen.