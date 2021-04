Otterspoaren sykje yn it Easterskar

Fan It Fryske Gea

Op hieltyd mear plakken dûke otters op. Wêr’t se komme, litte se spoaren efter, bygelyks yn it Easterskar. Frijwillich natuergids by It Fryske Gea Lydia Barkema wit in soad fan dat gebiet. Dy wit de ottersporen te finen.

Op ’en paad mei natuergids Lydia



“Sjoch dat gonkje dêr troch it reid. Dêr rinne faak otters. Dêr stekke se oer fan it iene nei it oare wetter. Dat is te sjen oan dy wiksels; otters hawwe in fêste rûte – de koartste – en dus ûntsteane der sokke útsliten paadsjes.”

Natuergids Lydia Barkema docht har ferhaal wylst der hûnderten gakjende guozzen leech oerfleane. Se stiet dizze kear net foar in groep minsken, mar foar de kamera. It filmke dat se opnimt is it earste yn in rige ynformaasjefilmkes fan It Fryske Gea. Hjoed giet it oer de otter yn it Easterskar ûnder Rotsterhaule, net fier fan it Hearrenfean. Neist har ekskursje- en opliedingswurk by It Fryske Gea hat se in eigen ûndernimming yn natueredukaasje, Barkema Natuurlijk. Fan bern ôf hat se al niget oan it bûtenlibben. “Us heit naam my altyd mei de natuer yn en hat my in soad leard. Letter haw ik wol tsien natuerkursussen folge. Ik fyn it prachtig om myn entûsjasme en kennis op oaren oer te bringen.”

Se kaam foar it earst yn it Easterskar doe’t se foar Sovon[1] wetterfûgels telde. Se rekke fuort ûnder de yndruk fan it sompige moerasgebiet. “It Easterskar is net grut en dochs is hjir in ferskaat oan soarten te finen. De otter, de fokse, ielreagers en rôffûgels lykas sparwer, de mûzebiter en de fiskearn. Sels de see-earn komt hjir wolris.” It aldermoaiste is neffens har dat it hjir altyd sa hearlik rêstich is en dat der dochs genôch te belibjen is. “Kinst by âlde petgatten lâns kuierje, troch moerasbosk of by wetterpartijen lâns. Underweis genietsje ik fan it útsicht op de swellemuorre of ik meitsje út de sjochhutte wei foto’s fan de fûgels. Der briede hjir sa’n njoggentich soarten!”

Otters komt men op sokke dagen net gau tsjin. It binne nachtdieren en se binne o sa skou. De spoaren binne wol te finen. It maklikst werom te kennen binne de skytbultsjes. “Omdat otters dêr harren territoarium mei ôfbeakenje, lizze se dy faak op plakken dy’t opfalle. Der kinne bonkjes of fiskgraatsjes út stekke. As de kleur fan de bultsjes wat ljochter is giet it om in âld eksimplaar.”

Dekking en rêst

De otter fielt him thús yn it Easterskar, wit Barkema. “It lânskip fan dit leechfeanmoerras past him as wie it in jas. Hy hâldt fan wâlen mei genôch skûlmooglikheid en fan rêst. Dat is hjir. It Easterskar stiet bekend om de kilometerslange en opfallend brede wâlen mei in rûge reidfegetaasje. Ideaal en feilich foar jonge otters.” De kwaliteit fan it wetter is ek fan belang. “Otters hâlde fan skjin wetter, want dan kinne se genôch fretten fine. Se binne gek op fisk, mar ek op wetterfûgels, tuorren, reptilen en amfibyen.” Dat is hjir allegearre. Hjir libje ek ringslangen, heidekikkerts, wettersalamanders en hagedissen.

Ferkearsslachtoffers

Hoewol’t it mei de otter goed giet, wol it mei it ophelpen fan de populaasje noch net rjocht. In soad otters ferûngelokje troch it ferkear. It Fryske Gea hat hjir en dêr feilige ferbiningen oanlein. Bygelyks troch in besteande buis ûnder de dyk troch wat te ferlizzen. No kinne otters der ek troch. In oar foarbyld is in dûker nei it Nannewiid, dy’t sa fermakke is dat otters feilich ‘oerstekke’ kinne. “Omdat otters graach trekke en it Easterskar sawol yn ferbining stiet mei De Deelen as mei de Braandemeer, is dat belangryk”, seit Barkema.

Spoaren sykje

Otterspoaren fine is net maklik, mar mei wat oefenjen moat it wol slagje om in oerstekplak of skytbultsjes te finen. Foar jong en âld is dat in learsume ferdivedaasje!

Hjir binne de otterfideo’s mei tips fan Lydia Barkema te besjen.

[1] Sovon Vogelonderzoek Nederland is in lanlike partikuliere organisaasje dy’t de gegevens foar de ornitology yn Nederlân beheart.