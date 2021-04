Ofrûne wykein hast 200.000 bijen teld

By de Nasjonale Bijetelling is ôfrûne wykein in rekôrtal bijen teld. Minsken kinne noch oant jûn 20.00 oere harren resultaten trochjaan, mar de teller stiet no al op goed 185.000 imen. De huningbij waard it faakst sjoen.

Ofrûne wykein wie de fjirde edysje fan de Nasjonale Bijetelling, in inisjatyf fan ûnder mear museum Naturalis en Natuer & Miljeu. Nederlanners waarden oproppen om in healoere imen te tellen yn ’e tún of op it balkon. Goed tûzen minsken diene mei, likernôch krekt safolle as ferline jier. It tal telde bijen is wol gâns heger as doe: ferline jier waarden sa’n 130.000 bijen teld. De taname hat foar in part te krijen mei mear omtinken foar bijen. In protte gemeenten hawwe harren meanbelied ferbettere en túneigners hawwe ek mear omtinken foar in natuerlike en bijerike tún.

De huningbij is al jierren de meast foarkommende bij yn de Nederlânske tunen. Ofrûne wykein waard er mear as 50.000 kear teld. Dêrnei folget de osmia bicornis en de ierdholder, dy’t beide likernôch 12.000 kear sjoen waarden.

