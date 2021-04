Oerol giet dit jier oer

It Oerol Festival 2021 kin fanwege de koroanamaatregels net trochgean. De organisaasje hat dat beslút nommen yn oerlis mei de gemeente Skylge, de Feilichheidsregio Fryslân, de soarch en de plysje op it eilân.

Lange tiid wie de organisaasje derfan oertsjûge dat Oerol 2021 yn fysike foarm trochgean koe, feilich foar it eilân, besikers, makkers en meiwurkers. Mar men hat ûnder eagen sjoen dat dat op betingst wie dat der ferbettering yn de koroanasituaasje wêze soe. Mei it each op de druk op ûnder oare plysje en soarch op it eilân en dêrbûten is it net ferantwurde om yn juni it festival op Skylge te organisearjen.

Yn it belang fan de fuortgong fan de artistike ûntwikkeling sil mei in oantal makkers in Oerol Laboratoarium oer it begryp lokaasjeteater holden wurde yn de perioade fan 16-20 juny (binnen de mooglikheden dy’t it iepeningsplan fan de oerheid biedt).

It folsleine programma fan Oerol 2021 is al taret. Repetysjes binne al begûn. De organisaasje begrypt de teloarstelling by elkenien dy’t him op it festival ferheuge hie. De kommende tiid stiet yn it teken fan de ôfhanneling fan ôfspraken dy’t makke binne mei meiwurkers, makkers en besikers. Om dêrnei in plan te meitsjen foar wat wol kin. It online programma fan It Imazjinêre Eilân sil hoe dan ek trochgean.

Minsken dy’t al in tagongsbantsje foar it festival kocht ha, krije meikoarten it jild weromstoart op harren bankrekken.