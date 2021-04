Oerheid hat hûnderten Nederlanners jierrenlang yllegaal bespionearre

Foto: Unsplash

De Twadde Keamer is poer en wol in ûndersyk. In ôfdieling fan de Ryksoerheid dy’t dêr gjin rjocht ta hie, hat jierrenlang politisy, aktivisten en oaren bespionearre en dossiers mei privee-ynformaasje oer harren byholden.

It giet om de NCTV – Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in ôfdieling dy’t opset is om Nederlân te beskermjen tsjin terrorisme, mar dy’t in wat te brede opfetting fan syn eigen taak ûntwikkele hat, sa docht NRC Handelsblad te witten. De NCTV mei allinne de ynformaasjeútwiksel tusken oare organisaasjes stypje, mar net sels spiontsjeboartsje.

It haad fan de NCTV, Pieter-Jaap Aalbersberg, seit oer de kwestje: “De juridische grondslag moet worden verbeterd”, wat in understatement is foar ‘wat wy dien hawwe, wie yllegaal’.

De NCTV hat ûnder oaren nepakkounts op de sosjale media oanmakke om politisy en aktivisten te folgjen. Neffens de NRC hawwe meiwurkers fan de NCTV alris klage oer de te aktive hâlding fan guon kollega’s, mar is mei dy klachten neat dien. De dossiers befetsje fierders ûnder oaren ferslaggen fan petearen dy’t minsken fiere, foto’s en ynformaasje oer harren húshâlding. Parten fan de dossiers wurde troch de NCTV nei gemeenten, plysje, AIVD en bûtenlânske feilichheidstsjinsten ta stjoerd.

Ferskate akkounts op ‘e sosjale media dy’t de NCTV ûnder falske nammen brûkte om minsken te folgjen, binne koart foar de publikaasje fan it stik yn de NRC ferwidere.