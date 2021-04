Nije webside mei oarlochsskriften lansearre op Fryske Befrijingsdei

Op 15 april, de Fryske Befrijingsdei, lansearret it Frysk Fersetsmuseum de fernijde webside oorlogsschriften.nl. De oarlochsskriften binne tsien deiboeken fan jongfaam To Hofstra út Snits, skreaun tusken maaie 1940 en maart 1946.

De deiboeken meitsje diel út fan it Frysk Fersetsmuseum en befetsje in skat oan ynformaasje oer de ûntwikkeling fan de oarloch yn Fryslân en yn hiel Nederlân. Mei it fernijde oorlogsschriften.nl hopet it Frysk Fersetsmuseum dat mear minsken yn ’e kunde komme mei it persoanlik belibjen fan in jongere yn oarlochstiid. De oarlochsskriften binne te besjen fia de ynternetbrowser en as webapp op tablet of snoadfoan.

To Hofstra

To Hofstra (1924-2011) is sechtjin jier en wennet yn Snits as se yn maaie 1940 begjint mei it skriuwen oer de feroarjende wrâld om har hinne. De Twadde Wrâldoarloch is krekt útbrutsen en har oplieding oan de húshâldskoalle wurdt dêrtroch stopset. To soarget, om de ferplichte arbeidstsjinst foar famkes te ûntwiken, as húshâldlike help foar har dôve beppe en folget in oplieding ta kleanmakker. Underwilens skriuwt se seis jier lang hast alle dagen yn har deiboek. Hja sammelet krante-artikels, struibrieven, munten, bonnen en postsegels om har teksten te yllustrearjen. Sa beskriuwt To it deistich libben yn de oarloch, lykas de befrijing fan Snits op 15 april 1945.

Besjoch in filmke oer de skriften fan To Hofstra: