Nij koroanafaksin hat selde probleem as AstraZeneca

It koroanafaksin fan Janssen, dat juster yn Nederlân op ‘e merk kommen is, wurdt dochs net oan pasjinten jûn. De reden is dat minsken dy’t it middel krige hawwe dêrnei in slimme foarm fan tromboaze krigen. Yn ‘e Feriene Steaten is in jong frommes deroan stoarn. In oaren leit yn it sikehûs en is der min oan ta.

Neffens de Amerikaanske organisaasje foar it goedkarren fan genêsmiddels FDA is it itselde probleem dat ek obstrewearre is by minsken dy’t it faksin fan AstraZeneca krige hawwe.

De faksins fan Pfizer en Moderna hawwe nammers gjin problemen sjen litten. Dy fjouwer binne op it stuit yn Nederlân yn gebrûk