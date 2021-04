Mûnts nei fjouwer dagen út ûnderstrûpte grot rêden

Dûkers hawwe in boeddhistyske mûnts nei fjouwer dagen út in ûnderstrûpte grot yn Tailân rêden. De 46-jierrige mûnts wie de grot yn de provinsje Phitasnulok yngien om dêr te meditearjen, mar waard oerfallen troch in protte reinwetter.

De rein soarge derfoar dat it wetterpeil yn de grot omheechkaam en dêrtroch rekke de yngong blokkearre. De mûnts socht doe in heger lein plato yn de grot op. In protte Taiske grotten hawwe altaren op heger lizzende plakken.

De mûnts docht alle jierren yn april in beafeart út in oare provinsje wei nei dy grot ta. Doe’t er nei de reinfal net weromkaam, makken doarpsbewenners har soargen en skeakelen se de helptsjinsten yn. Hûnderten rêdingswurkers, lykas dokters, sammelen har by de grot en sân dûkers giene deryn. Yn de grot moasten se in ôfstân fan sa’n tolve meter ûnder wetter ôflizze. De mûnts waard troch de dûkers nei bûten ta helle.