Minister Van Engelshoven iepenet Nasjonale Museumwike yn Grinzer Museum

Moandeitemoarn 19 april iepenet minister Van Engelshoven fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip, de Nasjonale Museumwike yn it Grinzer Museum. De Museumwike falt diskear tagelyk mei in proef foar tydlike weriepening fan musea kombinearre mei in fergeze sneltest. Dy proef is in inisjatyf fan de ministearjes fan OCW, VWS en EZK yn gearwurking mei de Museumkaart. In besite oan it museum is op 19, 20 en 21 april mooglik fia in reservearring op museum.nl.

It Grinzer Museum is ien fan de santjin dielnimmende musea dy’t tydlik iepen meie. De proef is ûnderdiel fan it plan dêr’t de ministearjes fan OCW, VWS en EZK de ynset fan sneltesten yn de kulturele sektor mei ûndersykje. Sa wurdt sichtberder oft snelteste helpe kin it maatskiplik libben earder op gong te bringen. De proef wurdt yn de Nasjonale Museumwike holden. It Grinzer Museum hopet as dielnimmer by te dragen oan in flugge weriepeniung fan musea.

Besikers kinne yn it Grinzer Museum de fêste kolleksje besjen, mei in protte wurk fan De Ploeg, wêrûnder it pronkstik, de kast fan H.N. Werkman, en de eksposysje Pronkjewails – Design uit heden en verleden. Der binne ek foto’s fan The Rolling Stones, makke troch de Grinzer fotograaf Andy Zuidema, te sjen. Kaarten binne te krijen fia museum.nl.

De útstalling The Rolling Stones – Unzipped is net mear te sjen op moandei 19 april en yn de Museumwike. Dy is allinnich noch online te sjen oant en mei snein 18 april fia groningermuseum.nl/virtueel.

Musea kinne feilich en ferantwurde iepen, blykt út de ûnderfiningen fan 2020 mei it oardelmeterprotokol. Sjoch foar mear ynformaasje oer de Museumwike op museum.nl/museumweek.