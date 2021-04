Minister Van Engelshoven borduert in stekje mei yn Frysk Museum

Op de earste dei fan de Nasjonale Museumwike krige it Frysk Museum besite fan minister Ingrid van Engelshoven. It museum wie mei sechtjin oare musea foar it earst yn moannen wer iepen foar de lanlike testpilot. Foar de gelegenheid die de minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip in omgong by fjouwer Noardlike musea lâns. Yn it Frysk Museum ûntduts se de nije útstalling Haute Bordure.

Van Engelshoven koe sels oan ’e slach by de borduertafel fan keunstner Floor Nijdeken. Ynspirearre op de ynteraktive borduerynstallaasje makken Birk, Sander en Vera, studinten ‘kreatyf fakman’ fan it Fryslân Kolleezje, harren eigen borduermasine. De studinten giene yn petear mei de minister oer harren ambachtlike masines en de persoanlike borduerûnderfiningen fan Van Engelshoven.

Nei in flitsrûnlieding fan konservator Eveline Holsappel troch Haute Bordure, prate Van Engelshoven mei studinten moade & design. Diana, Sieta en Rick lieten harren omrinbloeskes sjen, dy’t se opkreazen mei borduertechniken ynspirearre op de útstalling. Ta beslút oerlange direkteur Kris Callens har it beliedsplan Fierder!, dêr’t it Frysk Museum syn ambisjeuze takomstplannen yn presintearret. “Wy binne bliid dat wy as museum trije dagen iepen wêze meie om ynspiraasje te bieden yn dizze rûzige tiden. Wy sjogge der nei út om wer hielendal iepen te wêzen, om wer dat plak fan ynspiraasje foar elkenien wêze te kinnen”, sei Callens.