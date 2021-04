Mei húshimmeljen en ferhúzjen komt alles op ’e lappen

Folksferhaal

Der wiene twa minsken, in man en in frou. Se wennen net yn itselde doarp, se koene inoar net, se hiene sels noch noait faninoar heard. De iene wie widner en de oare widdo, mar beide hiene se klauwen om alles op ’e tiid klear en foarinoar te krijen. De widdo mankearre it oan goede help yn de buorkerij en de widner siet mei húshâldsters te tangeljen. Ja, wat moasten se? De widdo hie al in pear kear in âldere feint hân dy’t de buorkerij berêde en bestjoerde. Dat gie dan yn earsten wol goed, mar it duorre net lang, dan woene se al mei har trouwe. Boer wurde, no! Dan wie it wer dien, want it hiene gjin feinten west dy’t se as man begearde. En de widner? De iene húshâldster wie gjin stoer wurdich, dêr wie er mear mei as om ferlegen, en in oaren, dy’t dan al goed wie, besocht de line by him om it hea te lizzen.

Sa’t ik al sei, de iene wist fan de oare net ôf. Mar doe kamen se op ’e Gordykster hjerstmerk – dat wie de lêste moandeis yn oktober. De boerinne ferkocht sels it fee op ’e merk, want sjoch, se wie goed by. En doe trof se dêr dy widner. Se stiene njonkeninoar mei kij te merkjen en dêr krigen se in ferhaal oer. En ja, doe kamen de famylje-omstannichheden ek op ’e lappen. No, it wiene beide noch gjin âlde lju. Dat doe’t it fee ferkocht wie – hy hie har ûngemurken in hantsje holpen om in goede priis te barren – doe stutsen se noch efkes oan yn ien fan de herbergen om wat op te knappen, en dêr hokkelen se wat om oan melkerstiid ta. En it foldie sa goed, dat by it ôfskied sei hy: “Ik woe wolris by jo sjen yn jo buorkerij.”

“Dat kin wol”, antwurde hja, “kom mar ris!”

Op in goede kear sette hy derhinne en dat foldie noch better. Dat mei gauwens, dêr wie er al wer en hy krige dêr syn kommen. It rûn nei krysttiid en doe soe se dan ek mar ris by him sjen. As hy by har kaam, dan siet dêr meastal in famke yn ’e hûs, mear bern seach er dêr ek net. No, doe kaam se dan by him en dêr seach se al efkes ferheard op. Se miende dat er gjin bern hie, mar doe sieten dêr twa jonges.

“Binne dat útfanhûzers?”, frege se.

“Nee,” sei er, “dat binne myn jonges.”

“O!” Mar dy jonges wiene tige handich yn ’e húshâlding, dat hie de tiid harren wol leard.

De boerinne bleau in nacht oer – famylje fan har naam thús it spul salang waar. It foldie har dêr skoan en se merkbiet dat de buorkerij goed yn oarder wie. Hy hie ek wol fernommen dat de boerinne in tûkenien wie – se koe allinne alles net ôf, dat wie it him. Dat de man ornearre: “Wat sille wy noch langer omsjouwe, wy kinne de lapen better gearsmite.”

De boerinne sei gjin nee, se wie der like folle oan ta as hy. Mar yn gjinien fan beide doarpen wisten de lju wat der geande wie, dat it pear ornearre: “Wy hâlde it mar stil.” It wie dochs nachtwurk yn dy tiid. En de bern – och, dy sille se net sa krekt ferteld ha hoe’t de foarke yn stâle siet. Dy’t lekke wurde wol, moat trouwe, dat sprekwurd koene se wol. Dat sa koart mooglik foar de troudei makken se it buorkundich. De widdo ferkocht de boel. Allinnich wat se sels brûke koene holden se. Ut de beslaggen skiften se de minste kij, sadwaande holden se in bêste keppel oer.

Op de troudei giene syn beide jonges en har famke mei nei it gemeentehûs. “In moai begjin foar in húshâlding”, sei de iene tsjin de oare. De jûns holden se noch wat brulloft yn de herberch en doe’t se op de pleats kamen – syn pleats, of no harres tegearre – doe seach hja ferheard op; dêr sieten noch trije grouwe jonges.

“Ha wy no al útfanhûzers?” frege se.

“Nee”, sei er.

“No, watfoar jonges binne dit dan?”

“Ja,” antwurde er, “dat binne mines ek.”

“Jawol!” sei se en mear ek net.

“Ja,” begûn er, sawat skruten, “ik wit wol, it is misien net hielendal sa’t it heart dat ik it stilholden ha, mar ik tocht, as ik it fertel dat ik fiif jonges ha, dan sjocht se miskien fan it trouwen ôf. En sa’t it de lêste tiid gie, it koe net mear. Ik wie om in goede frou ferlegen.”

“No och,” sei se, “och, de húshâlding is wat grutter, mar dat sil him ek wol wer rêde. Ik kin it my yn jo omstannichheden skoan begripe.”

“It hie better west dat ik de daliks mar foar útkommen wie.”

“Dat is efterneipraat. Der is safolle dat men tefoaren net fertelle kin. Dat moat men mar ôfwachtsje.”

It wie foar de boer in hiele ferromming dat se it sa gemoedlik opnaam.

De oare deis nei it middeisiten sei de boerinne: “Ik moat noch efkes by ús mem sjen; dêr haw ik noch wat guod stean en ek yn ’e pleats. Dat yn ’e pleats moat derwei, want moarn sil de nijboer deryn.”

De boer sei: “It past my net om mei, wy soene melkerstiid ek wol net werom wêze. Dat it liket my de baas ta, jo nimme in pear fan de jonges mei, dan kinne dy ek wat tôgje.”

“Dat is krekt wat”, ornearre de frou.

De boer siet noch te melken doe’t it spul wer thúskaam. Hy koe se út it lân wei net sjen, mar doe’t er de jûn yn ’e hûs kaam, seach er him de eagen hast út ’e holle – de keamer siet fol folk.

“Ha jo muoikesizzers of sa meinommen?” frege er.

De boerinne sei: “Nee.”

“Mar dan ha wy no dochs útfanhûzers.”

“Jo ja,” sei se, “men kin se útfanhûzers neame, mar dat binne it eigentlik ek net. Sjoch, ik ha dêr de boel op ’e pleats nochris neisjoen, en ús mem hie ek noch wat op ’e souder. Ik woe neat efterlitte, en it is sjesa: mei húshimmeljen en ferhúzjen, dan komt hjir wat wei en dêr wat wei, alle hoeken en hernen komt men wat tsjin dêr’t men net op rekkene hat. Ik ha de boel opromme en doe fûn ik by ús men noch seis bern. Dy moasten dochs wol mei nei hûs ta.”

De boer sei mar neat. De iene hie de oare net folle te ferwiten. Sadwaande begûnen se mei in húshâlding fan tolve bern. It soe him wol rêde, ornearre se. Dat die it ek. En fleurich!

Ype Poortinga

Dit ferhaal is, mei skriftlike tastimming fan de erfgenamten fan de skriuwer, oernommen út Ype Poortinga, De held en de draek, folksferhalen fan Roel Piters de Jong. Dat mânske boek waard – ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy (nr. 537) – yn 1978 útjûn troch Bosch & Keuning nv, Baarn en De Tille bv, Ljouwert. It is it tredde diel fan de rige Fryske Folksferhalen dêr’t de skriuwer Ype Poortinga (1910-1985) ferhalen yn neifertelde dy’t er ‘yn it fjild’ opfongen hie.

Ien fan syn fertellers wie Roel Piters de Jong, berne yn 1905 te Ousternijegea, in man mei in ôfgryslik goed ûnthâld, dêr’t Poortinga 154 ferhalen fan yn De held en de draek opskreaun hat.