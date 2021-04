Marit Westerhuis wint soloútstalling YGA III yn Grinzer Museum

De winner fan it talintetrajekt Young Grunn Artist III (YGA) is bekend. Nei in spannend talintûntwikkelingstrajekt dêr’t trije finalisten Jurjen Galema, Susanna Inglada en Marit Westerhuis in jier lang yn begelaat waarden troch kuratoaren fan NP3 en it Grinzer Museum is Marit Westerhuis as winner keazen. Hja kriget yn 2022 in grutte soloútstalling yn it Coop Himmelb(l)au-paviljoen fan it Grinzer Museum.

Sjueryrapport

Marit Westerhuis is ynspirearre troch technologyske ûntwikkelingen yn relaasje ta it minsklik lichem yn in hieltyd feroarjende omjouwing. Ynspiraasje foar har wurk fynt Westerhuis ek yn rituele hannelingen fan offers út de brûns- en stientiid oant natuerbeskôgingen út Germaanske myten. Foar har ôfstudearprojekt oan it Frank Mohr-ynstitút ûnderwurp se har oan in strak rezjym mei ferskate soarten selsboude mjitapparatuer. Dêrmei brocht se har eigen persoanlike fysike en mentale data sekuer yn kaart. It artistike ûndersyk fan Westerhuis is metoadysk en krekt, materiaaleksperiminten binne dêr essinsjeel by. De kuratoaren priizgje Westerhuis’ rykdom oan ideeën, fêsthâldendheid, eksperimint en de krêft om harsels hieltyd opnij út te finen.

Besjoch de films oer de nominearre gadingmakkers en harren wurk:

Fideo Jurjen Galema

Fideo Susanna Inglada

Fideo Marit Westerhuis

Oer Young Grunn Artist (YGA)

YGA is in talintûntwikkelingsprogramma fan NP3 en it Grinzer Museum. Yn it YGA-trajekt krije trije selektearre keunstners ekstra stipe dêr’t se in folgjende stap yn harren karriêre mei meitsje kinne en harren keunstnerskip oanskerpje en ferdjipje kinne. Sjoch ek op www.groningermuseum.nl/kunst/yga-111.