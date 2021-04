Marc Kooij nominearre foar filmpriis yn Teksas

Marc Kooij, berne yn Snakkerbuorrren en no yn Ljouwert wenjend, is nominearre foar in filmpriis yn Teksas. Earder wie er belutsen by it Frysk-Grinzer keunstnerskollektyf De Zoete Hanen. Dêr hat er ûnder mear mei optreden op ien fan de Fryske Boekefeesten yn Romein (no Westertsjerke) yn Ljouwert. Marc Kooij is ek bekend ûnder de namme DJ Keu.

Draw your gun, in koarte western fan Wouter Jansen makket in suksesfolle tocht by ynternasjonale filmfestivals lâns. Op it Cowpoke International Film Festival yn Electra hat de film fiif nominaasjes krigen, wêrûnder ien foar Marc Kooij as bêste byrolakteur. De útslach wurdt bekend makke op it festival, dat fan 16 o/m 18 april holden wurdt.

Sjoch ek op filmfreeway.com/CowpokesIntlFilmFestival.