Maartje & Kine bûge net foar koroana

Maartje & Kine hawwe in hiel eigen wize fûn om de koroanakrisis te liif te gean. It muzikale kabaretduo stapt yn in buske, rydt nei in blokhutte yn Noarwegen en skriuwt in folslein nij teäterprogramma. In wyld plan om “út it artistike ravyn” te krûpen. Maklik wie it net, sa’t bliken docht út de dokumintêre Maartje en Kine buigen niet, dy’t de NTR sneon 1 maaie op NPO 3 útstjoert.

Ferline jier, begjin maart, Maartje & Kine stean op it punt om yn premjêre te gean mei harren nije sjo. Dan slacht Covid-19 ta. De hûnderttweintich plende foarstellingen gean foarearst oer. In krisis kloppet op ’e doar; mei in sjo dy’t net trochgiet en relaasjes dy’t op ’e klippen driigje te rinnen. En dat allegear yn in wrâld dy’t wanhopich siket om in útwei út in mondiale krisis.

Wat blykt… Maartje & Kine bûge net. Hja beslute om just yn dy ferskuorrende stilte nij materiaal te skriuwen. Net thús, mar yn Kines thúslân Noarwegen. Hja gean werom nei de rêst en wiisheid fan har jeugd, fuort fan it segryn, it jeien en opsletten sitten. Underdiel fan harren “dwylsinnige” plan is harren ferbûn: hja slute har tegearre yn it Hege Noarden op – mei harren toerbus en 21 muzykynstruminten – om mei tema’s oan ’e slach te gean dy’t se oant dan it leafst mijden.

De dokumintêre folget it duo op syn trip fol muzyk, maleur mei de auto, opûnthâld by de dûane, koroanatesten, relaasjeskrises en wikenlange karantêne. Yn seis wike tiid yn in hutte heech yn de Noarske bergen sette se alles op alles om harren nije teätersjo Speelbeesten te skriuwen en harren grutte langstmen yn te lossen. Maartje stoart har op it learen fan Ierske folksmuzyk, Kine op it ûntdekken de âlde Hardanger Fiddle fan har heit.

Yn in sniewite wrâld dêr’t koroana net liket te bestean, ûntkomme Maartje & Kine oan de Nederlânske realiteit. Oerfolle aginda’s meitsje plak foar helderheid en ferwûndering oer de spektakulêre natuer. Sa ûntstiet it idee om ferskate typyske Noarske ynfloeden yn de sjo te ynkorporearjen. As de auto troch beferzen disel net mear starte wol, geane se mei in hûneslide fierder nei ynlânske folken en leare se sjongtechniken as de joik en de kulokke. Want as se net yn it teäter bûge meie, dan bûge se nearne foar. En it leauwe dat harren nije foarstelling ea it teäterljocht sjen sil, bliuwt.

Utstjoering: sneon 1 maaie, om 22.15 oere by de NTR op NPO 3.