Linkse partij yn Grienlân wol ein oan mynbou meitsje

In omstriden mynbouprojekt yn Grienlân stiet faai nei de ferkiezingsoerwinning fan de linkse partij Inuit Ataqatigiit. De listlûker ûnthjitte woansdei fuort nei syn oerwinning dat er in ein meitsje sil oan it projekt dat de Grienlânske befolking ferdielt.

Yn it suden fan it eilân leit de berch Kvanefjeld. Mei de mineralen yn de berch kinne elektryske auto’s, mobile telefoans en avansearre wapens makke wurde. Lykwols foel it Grienslânske bestjoer yn febrewaris oer de fraach oft it goed is dat by it winnen fan boaiemskatten uranium frijkomt. De iene helte fan regearpartij Simiut fûn fan wol, de oare helte net. Dêrom waard earder fan ’e wike by iere ferkiezingen de kar oan de ynwenners sels foarlein.

It is pas de twadde kear yn 42 jier dat de linkse partij yn Grienlân de ferkiezingen wûn hat. De sosjaal-demokraten fan de partij Siumut wiene sûnt Grienlân in autonoom part fan Denemarken waard yn 1979, hast hieltyd oan ’e macht. Dy partij wie foar it mynbouprojekt. Inuit Ataqatigiit (Mienskip fan it Folk) krige diskear 37 persint fan de stimmen, Siumut (Foarút) 29 persint.

De enoarme foarrieden oan seldsume ierdmaterialen en oare mineralen yn de Grienlânske boaiem wiene reden dat de ferkiezingen troch oare lannen as Sina, de Europeeske Uny en de Feriene Steaten yn ’e gaten holden waard. Ald-presidint Trump woe Grienlân twa jier lyn sels folslein opkeapje.

It Australysk-Sineeske bedriuw Greenland Minerals woe yn de Kvanefjeld-berch grutte reserves oan neodymium en uranium winne. Omwenners wiene bang foar fersmoarging fan it miljeu, foaral troch radioaktive mynstof. Greeland Minerals wachte weromhâldend op de ferkiezingsútslach. It bedriuw stuts al mear as hûndert miljoen dollar yn de ûntwikkeling fan de Kvanefjeld-myn. It wachtet ôf wat der no ûnder it nije regear mei de dolstofwinning barre sil.