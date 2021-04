Foto: Aiony Haust

Minsken fan Aziatysk komôf krije faker as earder rare dingen te hearren. Dat dogge ferskate Nederlânske antydiskriminaasjeburo’s te witten. Mooglik hat it te krijen mei de koroanakrisis, dy’t yn Sina ûntstien is. Minsken dy’t der Sineesk útsjogge, fertelle dat it gauris foarkomt dat oaren fier by harren wei bliuwe.

Yn it Noard-Hollânske Amsterdam waard hjoed demonstrearre tsjin sokke behanneling fan minsken mei Aziatyske foarâlden. It is al de twadde kear yn fjirtjin dagen. Neffens René Broekroelofs fan it Kennisplatform Integratie en Samenleving is it boadskip fan de demonstranten dat se Nederlanner binne en ek as Nederlannen behannele wurde wolle.

Opfallend genôch wie de demonstraasje foar in hiel grut part yn it Ingelsk. Gjalpen lykas ‘I don’t eat dogs but hotdogs’ en ‘I am Asian proud woman’ wiene op in gersfjild yn ‘e Noard-Hollânske stêd te lêzen.

Broekroelofs fertelt dat er bytiden ferfelende ferhalen te hearren kriget. Sa fertelde in helpferliener him dat ien ris frege hie: “Kunt u dat allemaal wel zien met die spleetogen van u?” Oaren krije hast alle dagen wol skellerij te hearren om hoe’t se derútsjogge.