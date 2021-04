Kin Ljouwert boeren helpe by plannen foar bioferskaat?

Ut in artikel yn de Ljouwerter Krante fan 2 april l.l. docht bliken dat de finansjele regeling dy’t de bedoeld is foar boeren om in bydrage te leverjen oan bioferskaat net tarikkend is. PvdA Ljouwert wol no fan it kolleezje fan B&W witte oft de meente ûndersykje kin oft der yn de gemeente Ljouwert ek boeren binne dy’t dêr gebrûk fan meitsje wolle, mar efter it net fiskje.