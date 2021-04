Keramykeksposysje De Lawei op ôfspraak te besichtigjen

De galerij fan De Lawei kin sûnt 1 april wer besite wurde op ôfspraak. De galerij iepenet de doarren foar maksimaal twa persoanen tagelyk yn tiidslots fan 45 minuten. By in besite wurde fanselssprekkend alle jildende koroanamaatregels yn acht nommen.

De mearsidigens fan keramyk

De nije keramykeksposysje is oant mids maaie te sjen yn De Lawei. Keramyk is in keunstfoarm dy’t ferrassend fariearre is yn materiaalkar, tapaste technyk, kleur- en sizzingskrêft. Bert Munsterman, keramykkurator fan De Lawei, toant dy mearsidigens oan ’e hân fan it trijetal hjoeddeiske keramisten Wim Borst, Hanneke Giezen en Olav Slingerland.

In trijetal hjoeddeiske keramisten

It wurk fan Wim Borst (1946) slút oan by de Nederlânske geometrysk-abstrakte tradysje. Rjochthoeken, fjouwerkanten, trijehoeken, sirkels en ovalen typearje syn wurk. Keramykkenner Peter Hiemstra fertelt: “Borst wurket yn in tradysje mar eksperimintearret dêr folop yn. Hy hat in protte technyske fernijing brocht. Jo moatte der mar op komme. In fakman en in grut keunstner.”

Njonken de earnstige ûntwerpen fan Wim Borst falt it fleurich-protserige wurk fan Hanneke Giezen (1967) op. Fol humor, foarmlust, oerdied en kitsch. Hoewol’t har skulptueren op gebrûksfoarwerpen lykje, kin men se net brûke. Hiemstra: “Har wurk lit ek de enoarme kleurerykdom fan glazueren sjen dy’t in keramist ta syn foldwaan hat. Dy kleurfariaasje is folle grutter as dy fan oaljeferven yn de skilderkeunst.”

Skaaimerkjend foar it wurk fan Olav Slingerland (1969) binne de heldere kleuren en glânzjende glazueren. Hy makket gjin autonome objekten mar searjes fan wurken mei faak in gebrûksfunksje. Binnen dy searjes eksperimintearret er mei foarmen. Hiemstra: “Slingerland is in nijsgjirrige keramist dy’t geregeld mei nije oplossingen komt foar it wurkjen mei klaai. It wurk fan Slingerland skaaimerket him troch eksperiminten mei foarm en kleur, mar foaral troch syn searjemjittige oanpak.”

Mear ynformaasje oer alle keramisten is te finen op www.lawei.nl/beeldendekunst.