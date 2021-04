Jûn publikaasje fan notulen út ministerrie

De notulen fan diskusjes yn it kabinet oer de taslagge-affêre wurde moandeitejûn iepenbier makke. It demisjonêre kabinet set dy tige ûnwenstige stap nei oanlieding fan opskuor oer in rekonstruksje fan RTL Nieuws ferline wike.

Neffens RTL hat it kabinet-Rutte III mei opsetsin ynformaasje efterholden dêr’t de Twadde Keamer om frege hie. Ministers soene klage hawwe oer lestige Keamerleden, lykas CDA’er Omtzigt. It nijs fan RTL makke in protte los. De Keamer easke opheldering en in part frege ek om it iepenbier meitsjen fan de notulen. It kabinet besleat ôfrûne freed dat dy yndie publisearre wurde. It giet om de notulen dy’t earder nei de parlemintêre ûnderfregingskommisje gien binne. Dy kommisje die ferline jier ûndersyk nei de taslagge-affêre en harren rapport late úteinlik ta it opstappen fan it kabinet.

Rutte spruts freed fan in útsûnderlik beslút, dat fiar ien kear jildt. Hy sei freed dat it kabinet unanym is yn syn oardiel om de notulen frij te jaan en dat der neat ûnfoechsums bard is. Wat yn de ministerrie bepraat wurdt is yn prinsipe geheim. Foar safier bekend binne notulen fan de ministerrie nea earder foartidich publisearre. De notulen bliuwe normaalwei 25 jier geheim, al wurde se soms nei 20 jier iepenbier foar wittenskippers. Neffens it reglemint fan oarder kin it kabinet wol ûntheffing fan de geheimhâldingsplicht jaan, lykas no bart.

It kabinet tinkt der noch oer nei oft it de Ryksresjerzje ynskeakelet om út te sykjen hoe’t de notulen lekt binne, want mooglik is der sprake fan in ‘amtsmisdriuw’. De Twadde Keamer debatearret no tongersdei oer de kwestje en ûnderbrekt dêr it reses foar.