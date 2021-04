Japan wol radio-aktyf koelwetter fan Fûkûsjimaramp yn see rinne litte

Sina en Súd-Korea binne poer. Buorlân Japan wol nammentlik in miljoen ton radio-aktyf wetter yn see útrinne litte. It giet om ôffalwetter fan de kearnsintrales yn Fûkûsjima. It wurdt op it stuit bewarre yn mear as tûzen grutte tenks en Japan hat dêr ynkoarten gjin opslachromte mear foar. De opslach kostet sa’n achthûndert miljoen euro yn it jier.

It wetter is brûkt by de ramp fan 2011, doe’t in ierdskok en in stjalpweach de kuolling fan de kearnsintrale ferneatigen en mei alle macht besocht waard om de reaktor sa kâld te hâlden dat der gjin strieling frijkaam. Dat mislearre úteinlik en hûnderttûzen minsken moasten ferhúzje omdat de streek in te hege radio-aktiviteit hie.

De Japanske oerheid seit dat it fersmoarge koelwetter oer in perioade fan tsien jier bytsje by bytsje yn see ferdwynt en dat dat feilich kin. Wittenskipper Michiaki Kai fan de universiteit fan Oita seit dat it risiko foar de sûnens tige lyts is, mar “wy kinne net garandearje dat it nul is”, wat foar wjerstân soarget.

Net allinne Sina en Súd-Korea hawwe in skalk each op it plan, dat jildt ek foar Japanske fiskers. Dy binne bang dat net ien harren fisk mear hawwe wol. Súd-Korea woe nei de kearnramp ek jierrenlang gjin Japanske fisk mear keapje. Fiskerijwurdfierder Kanjy Tachiya seit: “De oerheid hie earst sein dat it wetter net yn see stoart wurde soe as de fiskers it dêr net mei iens wiene. Dat ûnthjit wurdt no ferbrutsen.”

Miljeu-organisaasje Greenpeace protestearret ek tsjin it Japanske plan, dat neffens in wurdfierder “de minskerjochten en it wolwêzen fan de minsken yn Fûkûsjima, de rest fan Japan en it hiele Aziatyske diel fan de Stille Súdsee oantaast.”