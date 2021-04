Herman Tjeenk Willink ynformateur

Herman Tjeenk Willink

Herman Tjeenk Willink sil út namme fan de Twadde Keamer ûndersykje hokker regearingskoälysjes oft der yn Nederlân moolk binne. It útstel en freegje him komt fan D66-foaroanfrou Sigrid Kaag. Hy moat sjen by hokker fraksjes oft der foldwaande betrouwen is om oer de foarming fan in kabinet te praten.

Net alle Keamerfraksjes wiene wiis mei de kar foar Tjeenk Willink. De PVV, Forum voor Democratie en BBB stimden tsjin syn beneaming. Denk wie ek kritysk. De partijen wolle in ynformateur dy’t fierder fan ‘e polityk ôf stiet. De PvdA’er Tjeenk Willink wie fan 1997 oant 2012 fise-foarsitter fan de Rie fan Steat. Dêrfoar wie er lid fan ‘e Earste Keamer. Hy hat ferskate kearen as ynformateur wurke.