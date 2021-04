Game en bewege mei beweechgame

Beweechteam Waadhoeke komt mei in beweechgame dêr’t alle bern út de gemeente Waadhoeke fan kommende sneon ôf gebrûk fan meitsje kinne. Se hoege mei de telefoan de QR-koade mar te scannen en se kinne yn de eigen krite beweechopdrachten fine. As se dy goed útfiere is der ek noch in priis mei te winnen.

Mei de beweechgame hoopje de buertsportcoaches te berikken dat alle bern, ek yn tiden fan koroana, oan de beweechnoarm foldogge en dêrtroch ûnderfine hoe geweldich oft sporten en bewegen is. De game is makke mei it programma Seppo, dêr’t Sport Fryslân foar alle beweechteams yn de provinsje mei gearwurket. It spul is koroana- en AVG-feilich.