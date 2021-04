Fyts of kuierje by iuwenâlde pingo’s del

Nijs fan It Fryske Gea

Yn natuergebiet Dobben Hurdegarypsterwarren leit in nij kuier- en fytspaad. De offisjele iepening is yn maaie, mar men kin no al genietsje fan dy unike rûte by iuwenâlde pingoruïnes del. It besteande paad, bewesten Burgum, is opknapt ta in 1,6 km lange ferhurde dyk. Hearlik foar in kuier- of fytstocht, mar ek gaadlik foar hurdrinners en minderfaliden.

Njonken it paad is ek in útsjochpunt, dêr’t men yn alle rêst genietsje kin fan it sicht op ien fan de pingo’s. Wolle jo dêr no of yn de maaiefakânsje hinne? Besjoch dan de gebietskaart fan It Fryske Gea.