Fryske skriuwers kinne tenei rêstich wurkje yn it bertehûs fan Gysbert Japiks

It bertehûs fan Gysbert Japiks

It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert is hast museum-ôf. De stifting dy’t it bertehûs fan Gysbert Japiks (of Japicx) beheart, ferkeapet it pân oan ‘e gemeente Súdwest-Fryslân. Dy wol it net langer as museum yn gebrûk hâlde.

Ynstee wurdt it pân ferboud ta in plak dêr’t skriuwers en taalkundigen rêstich wurkje kinne. It arkje fan de ferstoarne skriuwer Rink van de Velde op ‘e Feanhoop hat sa’n selde funksje.

Gysbert Japiks libbe fan 1603-1666. Hy wie de earste literêre skriuwer yn de Fryske taal.